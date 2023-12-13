15 yaşındaki çocuk işçiden kötü haber geldi. Sobaya dökülen tiner parladı ağır yaralandı

Çocuk işçi Ömer Girgin sadece 15 yaşındaydı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan kaporta boya atölyesinde olaydan beş gün önce işe başlamıştı. Ecel onu, çocuk işçi Ömer Girgin 15 yaşında yakaladı. Sobaya dökülen tiner, parladı ve bir yaşam gencecik yaşta söndü.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan kaporta boya atölyesinde çıraklık yapan Ömer Girgin sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu ağır yaralandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, sosyal medya hesabından Girgin’in 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSİG Meclisi’nin paylaşımı şu şekilde:

“Ömer Girgin..

15 yaşında, kaporta boya atölyesinde çırak..

Kocaeli Körfez’deki işyerinde sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu ağır yaralanmıştı..

11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti..

Ağrılı, beş gün önce işe başlamıştı..