Savcının odasında pozlar veren kadın avukat konuştu

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine tepki yağdı.

Tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapan Buket Nurşah Tekışık, konu hakkında Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulundu.

Avukatın açıklamasına rağmen savcının odasında farklı kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflarının olması da dikkat çekti

İşte Tekışık’ın açıklamaları;

BENİM HİÇBİR SAVCI HAKİMLE KONTAĞIM YOK

“Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen google’da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok

İKİ FOTOĞRAFIM GÜNDEM OLDU

Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm.

AVUKAT SAVCININ ODASINA GİREMEZ DİYE BİR KANUN MU VAR

Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı.

ODA BOŞTU

Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar.”