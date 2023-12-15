10 kişilik işçi ilanına 2 bin kişi başvurdu

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi 10 kişilik işçi alımı ilanını 10 gün önce yayınladı.

Hayvan Bakıcısı olarak 4, tarım işçisi olarak 2, tarla bitkileri yetiştiricisi olarak 1, temizlik işçisi olarak 3 olmak üzere toplamda 10 personel alım duyurusu yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayip Özdemir, ilana 2 bin 62 kişinin başvurduğunu söyledi. Başvurular elektronik ortamda kura yapılarak değerlendirildi.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

Özdemir, imkanların sınırlı olduğunu söyleyerek, “10 kişilik kadro için 2 bin 62 kişi başvurdu. Bize başvuru yapan bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Elimizdeki imkanlar sınırlı. Bunlardan sadece 10 kişi ile çalışabileceğiz. İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlarımıza çıkar. Çıkanlarda çıkmayanlara da şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Verilen bilgilere göre 3 kişilik temizlik işçisi kadrosuna 1282, 2 kişilik tarım işçisi kadrosuna 152, 1 kişilik tarla bitkileri yetiştirici personel kadrosuna 49, 4 kişilik hayvan bakıcılığı kadrosuna 579 kişi başvurdu. Personeller elektronik ortamda çekilen noter kurası ile belirlendi. Personel belirleme işlemi AKÜ’nün Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.