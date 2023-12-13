Kurye katili Somalilinin özel jette çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Kurye katili Somalilinin özel jette çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu kurye katili Hassan Sheikh Mohamud’un özel jette çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud kurye Yunus Emre Göçer’i 30 Kasım’da Avrasya Tüneli çıkışında kasten ezerek öldürdü.

Olayın ilk defa Yeniçağ’dan Tolga Şahin tarafından haberleştirilmesi sonrası HDP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek meclise konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Olayın kamuoyunda geniş yer alması sonrası olaydan 6 gün sonra savcılık katil Mohamud için yakalama kararı çıkardı. Ancak katilin 2 Aralık’ta tarifeli uçakla yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Olay yerinde ilk polis tutanağında Göçer’in kusurlu gösterilmesi, tepki çekerken Göçer’in eşi Öznur Göçer, kamera görüntüleri çıkana kadar polisin kendisine eşinin intihar ettiğini söylediğini iddia etti.

Göçer, ardında 1’i otizmli 2 çocuk bırakırken kurye katili Hassan Sheikh Mohamud’un özel jette çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Gariban Yunus Emre Göçer hayatını kaybederken Somalilinin özel jette fotoğrafının ortaya çıkması, sosyal medyada tepki çekti.

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