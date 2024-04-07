Armağan Çağlayan restoran fiyatlarına isyan etti. 'Bayram diye cozutmayın'

Ersoy Özdem
Armağan Çağlayan restoran fiyatlarına isyan etti. 'Bayram diye cozutmayın'
Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından restoran fiyatlarını paylaşıp isyan etti. ‘Bayram diye cozutmayın’ şeklinde yorum yapan Çağlayan’ın paylaşımı gündem oldu.

Sunucu Armağan Çağlayan Ayvalık Ticaret Odası’nın belirlediği restoran üst limit fiyatlarını sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

Fiyatların yüksek olmasına isyan eden Çağlayan, ironi yaparak “Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi !” notunu düştü.

Paylaştığı listenin ardından bir açıklama daha yapan Çağlayan, itiraz ettiği durumun Ayvalık özelinde değil ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile alakalı olduğunu belirtti.

Ülkenin neresine gidilirse gidilsin aşağı yukarı fiyatların aynı olduğunu belirten Çağlayan’ın açıklaması şu şekilde:

Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar.

Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle.

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