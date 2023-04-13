Yeni evlenen çiftlere seçim yatırım: 150 bin lira faizsiz aile kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında,üniversite öğrencilerinin ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldıracaklarının altını çizen Erdoğan, yeni evlenecek çiftlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yeni evlenen çiftlere de 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini ifade etti.

Ayrıca aile ve gençlik bankası kuracaklarını da söyleyen Erdoğan, "Kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe ve teşvik programı uygulayacağız. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız ve destekçileriyiz." dedi.