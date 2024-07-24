150 yıllık taş kemer köprüyü otlardan arındıran baba kız

Rize’nin doğal güzellikleri arasında yer alan tarihi taş kemer köprü, bir baba ve kızı tarafından yapılan temizlik çalışmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 150 yıl önce inşa edilen bu köprü, zamanla üzerini kaplayan otlar ve bitkiler nedeniyle görünmez hale gelmişti. Tatil için köylerine gelen baba ve kızı, köprünün bu halini görünce harekete geçti. Ellerine aldıkları basit ekipmanlarla köprü üzerindeki otları ve bitkileri temizlemeye başladılar. Saatler süren çalışmalarının ardından köprü, eski ihtişamıyla yeniden gün yüzüne çıktı.