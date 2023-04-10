10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mescid-i Aksa'ya 1500'den fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi

Mescid-i Aksa'ya 1500'den fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi

İsrail güçlerinin korumasındaki 1531 fanatik Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:56
Takip Et

1531 fanatik Yahudi yerleşimciden işgal altındaki Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın

Mescid-i Aksa'ya 1500'den fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi
+
Aa
-

Fanatik Yahudilerin, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları devam ediyor.

İsrail polisi, bugün de gruplar halinde Mescid-i Aksa’nın avlusuna giren Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken çok sayıda polis de Müslümanların ibadet ettiği Kıble Mescidi etrafında konuşlandı.

Mescid-i Aksa'dan sorumlu Filistin İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, baskına, 23 ayrı gruptan oluşan 1531 fanatik Yahudi yerleşimcinin katıldığı belirtildi.

Fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusundan geçişleri sırasında orada bulunan Müslümanlar, tekbirler getirerek baskını protesto etti.

Bir grup Filistinli ile aralarında Türklerin de bulunduğu farklı ülkelerden gelen Müslümanlar, fanatik Yahudilerin geçtiği noktada cemaatle namaz kıldı.

İsrail polisinin geçen hafta iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

Hamursuz Bayramı'nda "Aksa'ya baskın" çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
4
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
5
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Yürüyerek geldiler. Ağrı'da 365 Afgan göçmen uçaıkla sınır dışı edildi
﻿Yürüyerek geldiler. Ağrı'da 365 Afgan göçmen uçaıkla sınır dışı edildi
﻿Yürüyerek geldiler. Ağrı'da 365 Afgan göçmen uçaıkla sınır dışı edildi
﻿Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alındı
﻿Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alındı
﻿Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alındı
﻿Ercan Havalimanı'nda grev. Hava trafik kontrolörleri iş bıraktı
﻿Ercan Havalimanı'nda grev. Hava trafik kontrolörleri iş bıraktı
﻿Ercan Havalimanı'nda grev. Hava trafik kontrolörleri iş bıraktı
﻿Evde bebek ölü bulundu. Anne 'Bir haftadır uyuyor zannediyordum' dedi
﻿Evde bebek ölü bulundu. Anne 'Bir haftadır uyuyor zannediyordum' dedi
﻿Evde bebek ölü bulundu. Anne 'Bir haftadır uyuyor zannediyordum' dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.