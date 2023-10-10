156 yıllık dev otomotiv tedarikçisi iflas etti. 6 bin kişi işsiz kaldı

Sabah'ta yer alan habere göre, merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Bocholt şehrinde bulunan Borgers Grubu, iflas etti.

156 yıllık otomobil yedek parça tedarikçisi Borgers’in, enerji fiyatları ve hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle büyük kriz nedeniyle iflasa sürüklendiği belirtildi.

DÜNYA GENELİNDE 6 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VARDI

Almanya'da 1900, dünya genelinde ise 6 binden fazla çalışanı bulunan şirket, otomobil üreticilerine, tekstil ve köpük bazlı ekipman parçaları tedarik ediyor, amortisör, panel ve yalıtım malzemeleri üretiyor.

650 MİLYON EURO'LUK SATIŞ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Şirketler grubu Polonya, İsveç, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde 650 milyon Euro'luk yıllık satış gerçekleştirmişti.