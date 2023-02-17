17 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 17 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 17 Şubat Cuma bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Hafta sonuna doğru merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

17 ŞUBAT CUMA HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayın

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayını

23:00 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)

00:30 Kızılcık Şerbeti

02:45 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)

04:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

11:00 Akıncı

11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Akıncı

14:20 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 ATV Deprem Özel Yayını

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

01:00 Kuruluş Osman

03:25 Ateş Kuşları

05:55 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)

13:45 Hz. Ömer (Yerli Sinema)

14:00 Aşk ve Umut

15:00 Hicran

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:30 Miraç Gecesi Özel

21:45 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)

23:35 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

22:00 Orta Sayfa

03:15 Taçsız Prenses

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Star Haber

13:00 Söz

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

10:40 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 TRT Haber Ortak Yayını

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

01:10 Saruhan (Yerli Sinema)

03:50 Sürünün Zor Yolculuğu

04:40 Saruhan (Yerli Sinema)

06:10 Kapanış