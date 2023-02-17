17 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 17 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 17 Şubat Cuma bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Hafta sonuna doğru merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
17 ŞUBAT CUMA HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayın
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayını
23:00 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
00:30 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
04:15 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)
13:45 Hz. Ömer (Yerli Sinema)
14:00 Aşk ve Umut
15:00 Hicran
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:30 Miraç Gecesi Özel
21:45 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)
23:35 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
22:00 Orta Sayfa
03:15 Taçsız Prenses
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
12:00 Star Haber
13:00 Söz
18:15 Star Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
10:40 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 TRT Haber Ortak Yayını
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
01:10 Saruhan (Yerli Sinema)
03:50 Sürünün Zor Yolculuğu
04:40 Saruhan (Yerli Sinema)
06:10 Kapanış