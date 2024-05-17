Sivaspor şov yaptı Rey Manaj yıkıldı!

Süper Lig'de 37. haftanın açılışı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapıldı.

Haftalar önce TFF 1. Lig'e düşmesi kesinleşen İstanbulspor, iddiası kalmayan Sivasspor ile karşılaştı.

"Formalite" maçında beklentilerin aksine heyecan dolu pozisyonlar ve bol gol vardı.

Her iki takım da sadece futbol oynamayı düşününce ortaya böyle bir tablo çıktı.

Kadro kalitesi açısından daha önde olan Sivasspor ilk yarıda maçı kopardı.

Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Charisis uzaktan şansını denedi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.

43. dakikada da Azizbek sahneye çıktı. O da kaleci Mücahit'i uzaktan avladı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Loshaj ve Mehmet Yeşil kenara geldi Traore ve Vefa Temel oyuna girdi.

Bu değişikliklerle biraz daha hareketlenen ev sahibi, rakip kalede 2 fırsat yakaladı, ancak bunlardan sonuç alamadı. Gol bulmak için bastıran İstanbulspor defansında da açıklar veriyordu.

54. dakikada hızlı gelişen atakta Manaj, Koita'yı gördü. O da rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla plaseyi yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

Sivasspor'un en çok gol atan ismi olan (18) Manaj 3. asistine imza atarken, Koita da ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

64'te Sivasspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu duruma en çok Manaj üzüldü. Çünkü penaltıda topun başına geçip gol sayısını artırmaya hazırlanıyordu Arnavut futbolcu.

Kalan bölüm de bu şekilde geçti. Adeta tüm takım Manaj'ı golle buluşturma adına çalıştı. 88'de bu hedefe ulaşıldı. Ancak bu kez de ofsayt bayrağını görünce yıkıldı Rey Manaj. Yaklaşık 3 dakika hakemin gözünün içine baktı, inceleme sonrası karar değişmedi.

İstanbulspor adına fileleri havalandıran Vefa Temel skoru belirledi: 1-3.

Sivasspor bu galibiyetle bitime 1 hafta kala puanını 51'e yükseltirken, İstanbulspor 16 puanda kaldı.