17 yaşında sokağa atılan bir yıl sonra milyoner olan kadın açıkladı. Parayı nasıl kazandığını söyledi ama kimseler inanmadı

Ramazan Süzen
17 yaşında sokağa atılan bir yıl sonra milyoner olan kadın açıkladı. Parayı nasıl kazandığını söyledi ama kimseler inanmadı
Sosyal medayda bir kadın 17 yaşında sokağa atıldıktan sonra nasıl milyoner olarak dünyayı gezdiğini anlattı. Söz konusu paylaşım tartışmaları beraberinde getirdi. Kadına inanıyor musunuz, yoksa inanmıyor musunuz? Tıklayın, oy verin...

ekran-goruntusu-2024-02-26-130802.pngSosyal medyada paylaşılan bir video büyük tartışmalara neden oldu. Videoda 17 yaşındayken sokakta kaldığını iddia eden bir kadın sonrasında milyoner olduğunu söyledi.

Videodaki kadın kirasını ödeyemediği için otelde kalmak zorunda kaldığını ve o sırada e-ticaretten zengin olanların videosunu izlediğini söyledi. Genç kadın birikimini önce e-ticarette sonrasında ise borsada değerlendirdiğini ve 1 sene içinde milyoner olduğunu iddia etti. Videoda genç kadının yaptığı lüks tatillerden görüntüler de yer aldı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI VAR

Sosyal medyadaki milyoner kadın videosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının dolandırıcı olduğunu belirtirken milyoner olduğuna inanmadı.

Sosyal medyada yapılan benzer paylaşımlar dikkat çekerken büyük bir çoğunluğunun bot hesaplardan yapılması dikkat çekiyor. Söz konusu paylaşımlarla para kazanmak isteyen vatandaşlar hedef alınarak internet üzerinden dolandırıcılık yapılıyor. Uzmanlar benzer paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Son Haberler
Yolcu gemisinde salgın alarmı! Karantinaya alındı Sağlık
Yolcu gemisinde salgın alarmı! Karantinaya alındı
Erzincanlı çobanın New York’a uzanan hayatı film oldu. Yönetmenliğini Deniz Akel yaptı Magazin
Erzincanlı çobanın New York’a uzanan hayatı film oldu. Yönetmenliğini Deniz Akel yaptı
IŞİD’li teröristin avukatından ailelere tehdit. Ankara Gar Katliamı duruşmasında skandal Gündem
IŞİD’li teröristin avukatından ailelere tehdit. Ankara Gar Katliamı duruşmasında skandal
Polisten kaçarken park halindeki araca çarptı. Hükümlü arkadaşıyla birlikte yakalandı Gündem
Polisten kaçarken park halindeki araca çarptı. Hükümlü arkadaşıyla birlikte yakalandı
Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 13 yıllık şirketin 2 ayı kaldı Ekonomi
Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 13 yıllık şirketin 2 ayı kaldı
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba tepki: Meydan boş değildir! Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba tepki: Meydan boş değildir!
Dünyanın rengi değişti. İnsanlığın korkulu rüyası sebep oldu. NASA acil koduyla çalışma başlattı Gündem
Dünyanın rengi değişti. İnsanlığın korkulu rüyası sebep oldu. NASA acil koduyla çalışma başlattı