17 yaşında sokağa atılan bir yıl sonra milyoner olan kadın açıkladı. Parayı nasıl kazandığını söyledi ama kimseler inanmadı

Sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tartışmalara neden oldu. Videoda 17 yaşındayken sokakta kaldığını iddia eden bir kadın sonrasında milyoner olduğunu söyledi.

Videodaki kadın kirasını ödeyemediği için otelde kalmak zorunda kaldığını ve o sırada e-ticaretten zengin olanların videosunu izlediğini söyledi. Genç kadın birikimini önce e-ticarette sonrasında ise borsada değerlendirdiğini ve 1 sene içinde milyoner olduğunu iddia etti. Videoda genç kadının yaptığı lüks tatillerden görüntüler de yer aldı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI VAR

Sosyal medyadaki milyoner kadın videosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının dolandırıcı olduğunu belirtirken milyoner olduğuna inanmadı.

Sosyal medyada yapılan benzer paylaşımlar dikkat çekerken büyük bir çoğunluğunun bot hesaplardan yapılması dikkat çekiyor. Söz konusu paylaşımlarla para kazanmak isteyen vatandaşlar hedef alınarak internet üzerinden dolandırıcılık yapılıyor. Uzmanlar benzer paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.