18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bir grup arkadaş arasında alkollü oldukları öne sürülen tartışma kanlı bitti.

KAYNAK: İHA
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre; 24 yaşındaki M.T., 18 yaşındaki Doğan Çiftçi’yi bıçaklayarak öldürdü, 19 yaşındaki Y.E.'yi de yaraladı. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokak’ta gerçekleşti. Bir pres fabrikasında çalışan işçi Abdullah Çiçek, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Birlikte alkol alan arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., yanında bulunan bıçağı çekerek Doğan Çiftçi ve Y.E.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralılara müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Ancak Doğan Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.E.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı M.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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