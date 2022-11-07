Göle düşen uçağı bakın neyle karaya çektiler. 19 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da yolcu uçağının iniş esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi kurtarıldı.

Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağının Bukoba kentinde havaalanına iniş yaptığı esnada Victoria Gölü'ne düştü. Kazanın nedeni olarak ise kötü hava koşulları olarak açıklandı. Uçağın düşmesinin ardından iki pilot yardım çağrısında bulundu. Uçak yarısına kadar suya gömülürken, çevredeki balıkçı tekneleri kazazedelerin yardımına koştu.

Teknelerle uçağa yanaşan balıkçılar uçağı bir halat bağladı ve karaya çekmeye çalıştı.İşte bu anlar ilginç görüntülere sahne oldu. Uçaktan 26 kişi sağ olarak kurtarılırken, 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı



Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullanmıştı.