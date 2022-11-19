Havaalimanına inen uçak kamyonla çarpıştı: 2 öldü

Latam Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yol kenarındaki bir kamyona çarptı.

İlk bilgilere göre kazada iki kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kazanın ardından uçağın motorundan dumanlar çıktığı görüldü. Havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sağ kanadının kamyonete çarptığı ve kazanın nedenlerinin araştırıldığı belirtildi.

Peru İtfaiyesi başkanı Luis Ponce La Jara, çarpışmada iki itfaiyecinin öldüğünü açıkladı. Yetkililer, kazanın etkisiyle uçakta kaç yolcu olduğu ve kaç kişinin yaralandığı hakkında bilgi vermedi.