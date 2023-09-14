19 yaşındaki genç kız "Biz nasıl Atatürk'ü sevmiyorsak..." dedi. Utan kızım utan. Atatürk sayesinde konuşabiliyorsun

Editör : İsa Karaarslan

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Zasparagas Tv'nin yaptığı bir sokak röportajında 19 yaşındaki genç kızın sözleri tepki çekti.

"Erdoğan tarafındayım" diyen genç kız "Ekonomi tarafında sıknıtılar var.Geleceğim hakkında pek emin değilim. Asgari ücrete gelen zam cebe girmeden diğer zamlara gidiyor" dedi.

"NASIL BİZ ATATÜRK'Ü SEVMİYORSAK..."

Muhabirin "Türkiye'nin en büyük problemi ne?" sorusuna ise, "Zihniyet diyebilirim" diyen vatandaş "Erdoğan'ın kötü yanları var. Hani biz nasıl Atatürk'ü sevmiyorsak saygı duymuyorsak ama bu şekilde dile getirmiyoruz" dedi.

Genç kızın sözleri sosyal medyada tepki topladı.