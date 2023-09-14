19 yaşındaki genç kız "Biz nasıl Atatürk'ü sevmiyorsak..." dedi. Utan kızım utan. Atatürk sayesinde konuşabiliyorsun

Bir sokak röportajında konuşan 19 yaşındaki genç kızın " Hani biz nasıl Atatürk'ü sevmiyorsak, ama saygı duymuyorsak ama bu şekilde dile getirmiyoruz" sözleri gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
19 yaşındaki genç kız "Biz nasıl Atatürk'ü sevmiyorsak..." dedi. Utan kızım utan. Atatürk sayesinde konuşabiliyorsun

Editör : İsa Karaarslan

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Zasparagas Tv'nin yaptığı bir sokak röportajında 19 yaşındaki genç kızın sözleri tepki çekti.

"Erdoğan tarafındayım" diyen genç kız "Ekonomi tarafında sıknıtılar var.Geleceğim hakkında pek emin değilim. Asgari ücrete gelen zam cebe girmeden diğer zamlara gidiyor" dedi.

"NASIL BİZ ATATÜRK'Ü SEVMİYORSAK..."

Muhabirin "Türkiye'nin en büyük problemi ne?" sorusuna ise, "Zihniyet diyebilirim" diyen vatandaş "Erdoğan'ın kötü yanları var. Hani biz nasıl Atatürk'ü sevmiyorsak saygı duymuyorsak ama bu şekilde dile getirmiyoruz" dedi.

Genç kızın sözleri sosyal medyada tepki topladı.

İlgili Haberler
AB zehir zemberek Türkiye raporunu kabul etti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Son Haberler
Armut ağacı hastanelik etti Güncel
Armut ağacı hastanelik etti
Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk Dünya
Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti Dünya
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı Güncel
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi Magazin
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı