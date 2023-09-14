Vatandaştan zam tepkisi: Kurban olayım reis, artık petrol bulma! AKP gaz - petrol buldukça zam yağıyor

Akaryakıta seçimden sonra arka arkaya gelen zamların ardından vatandaşlar sokak röportajlarında isyan etmeye devam ediyor. Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Kurban olayım reis, artık petrol bulma!" dedi.

Vatandaştan zam tepkisi: Kurban olayım reis, artık petrol bulma! AKP gaz - petrol buldukça zam yağıyor

Editör: Serkan TALAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 genel seçimleri öncesinde Gabar'da petrol, Karadeniz'de ise doğalgaz bulunduğunu açıklaması üzerine herkes indirim olmasını beklemişti.

Seçim süresince propaganda malzemesi olarak kullanılan petrol ve doğalgaz, seçimin ardından beklenildiği gibi indirimli satılmadı.

Konuyla ilgili Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Çıktığı gibi traktöre koysanız çalışır. Avrupa bizi kıskanacak' sözlerini kullanmıştı.

Seçimlerin ardından akaryakıt başta olmak üzere her kaleme fahiş zamlar geldi.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş ta bu zamları eleştirdi. Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen "Kurban olayım reis, artık petrol bulma!" dedi.

"REİS ARTIK PETROL METROL BULMA"

Vatandaş sokak röportajında şu ifadeleri kullandı:

Uçacaktık, kaçacaktık. Gabar'dan petrol fışkırıyordu, Karadeniz'den doğalgaz fışkırıyordu. Abi, kurban olayım reis artık petrol metrol bulma. Çıkmasın. Çıktıkça katlamalı koyuyor. Bir ara çıkarmasınlar ara versinler, millet bir kendini toparlasın ondan sonra yeniden çıkarmaya başlasın. Zaten 20 senedir duyuyoruz yani. Gerek yokki. Karadeniz'den Güneydoğu, sahiller şunlar bunlar hepsi parsel parsel satıldı. Adam onu görmüyor, 'ben' diyor, 'CHP zihniyetine mi oy vereceğim' diyor. Bunların tekelden başka neyi var diyor...

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