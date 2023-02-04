﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı

Kaza, akşam Gülüç Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Potbaşı mevkiinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Murat Emre Canlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı.
Kazada sürücü Murat Emre Canlı (19) yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu kritik olan Canlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.