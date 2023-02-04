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Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 21:29
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19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
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Kaza, akşam Gülüç Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Potbaşı mevkiinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Murat Emre Canlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı.

Kazada sürücü Murat Emre Canlı (19) yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu kritik olan Canlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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