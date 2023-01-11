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  • Motosikletli infazın görüntüleri ortaya çıktı. seçimler yaklaştıkça motosikletli saldırılar artıyor

Motosikletli infazın görüntüleri ortaya çıktı. seçimler yaklaştıkça motosikletli saldırılar artıyor

Kağıthane'de, sosyal medyada tartıştığı kişi ile randevulaştığı yerde bekleyen Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç., motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, F.Ç. hayatını kaybetti, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H. hafif şekilde yaralandı. 

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:29
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Motosikletli infazın görüntüleri ortaya çıktı

Motosikletli infazın görüntüleri ortaya çıktı. seçimler yaklaştıkça motosikletli saldırılar artıyor
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DHA'nın haberine göre, olay, Emniyetevler Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Bosna Hersek Parkı önünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre Cihan Ö. (31), bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Karşılıklı küfürleşmeyle devam eden tartışma sırasında iki taraf da buluşmak için randevulaştı. 

Yanına arkadaşı F.Ç'yi (42) de alan Cihan Ö., randevu verdiği adreste tartıştığı kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi karşı kaldırıma yanaştı. 
Yolcu koltuğundan inen bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç.'ye doğru ateş etmeye başladı. Saldırgan, 5 el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binerek arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, F.Ç, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H.'ye (28) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Göğsünden ağır şekilde yaralanan F.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Bacaklarından vurulan Cihan Ö. ile Cihan H.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan, görgü tanıklarından bilgi alan polis saldırgan ve arkadaşının yakalanması için çalışmalara başladı.

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların motosikletle gelerek kaldırımda bekleyen kişiye kurşun yağdırdığı görülüyor. Kaçmak üzere tekrar motosiklete binen saldırgana çevredekiler müdahale etmeye çalışıyor.

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Vatandaş
11.01.2023 10:42
Böyle giderse Texas'ı mumla ararız.  
 
YERLİ MİLLİ NEW MEXİCO
11.01.2023 10:37
ULKEYİ YENİ "MEKSİKA" YAPMAK DİNCİ AKP VE MİLLİYETÇİ MHP 'YE NASİP OLDU.  
 
Yönetim ve Adalet
11.01.2023 10:34
Ücretsiz Nitelikli Eğitim ve Adalet..! İkisinin de yokluğu, yaralı olması beka sorunudur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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