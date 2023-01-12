Motor üstünde motor taşıdı. Canını hiçe saydı

Trafikte tehlikeli yolculuklara bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ’da bir motor kurye, ürün yerine motosiklet taşıdı. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan kuryeyi bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde sürücünün, motosikletin üzerine kurye motoru koyarak taşıdığı görüldü.

BİR ELİYLE MOTORU SÜRDÜ DİĞER ELİYLE DE TAŞIDIĞI MOTORU TUTMAYA ÇALIŞTI

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir motor kurye, motorunda ürün taşımak yerine motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motoru, diğer eliyleyse üstünde taşıdığı motoru tutmaya çalışan kurye, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kuryenin yol boyu motor taşıdığı ve dengesini korumaya çalıştığı görüldü.



(Kaynak: İHA)