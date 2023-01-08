8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 19 yıl önce büyük vurgun yapan zanlı yakalandı: Yıllarca nasıl kaçtığı ortaya çıktı

19 yıl önce büyük vurgun yapan zanlı yakalandı: Yıllarca nasıl kaçtığı ortaya çıktı

İstanbul’da 19 yıl önce gerçekleşen büyük vurgunun faili yakalandı. Müdür olduğu banka şubesinde müşterilerine boş dekont imzalatan zanlı zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin para geçirmişti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 13:28
Takip Et

19 yıl önce büyük vurgun yapan zanlı yakalandı

19 yıl önce büyük vurgun yapan zanlı yakalandı: Yıllarca nasıl kaçtığı ortaya çıktı
+
Aa
-

İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışan Elbeyi A., 2001 yılında müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine yaklaşık 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin para geçirdiği iddiasıyla 19 yıldır aranırken, para çekmek için geldiği bir banka şubesinde yakalandı. Elbeyi A. paraları zimmetine geçirdiği anlaşılmadan dilekçe vererek emekli olduğu öğrenildi.

MÜŞTERİLERDEN BİRİ HESABINI BOŞ GÖRÜNCE VURGUN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'de yaşayan bir müşterinin hesabındaki 500 bin sterlinin kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine, banka müfettişleri soruşturma başlattı. Hesaplar incelediğinde zimmet ortaya çıktı. Şüphelinin müşterileriyle iyi ilişkiler kurduğu, sözde yeni hesap için gerekli olduğunu söyleyip boş dekontlar imzalattığı tespit edildi. Elbeyi A.'nın bu yöntemle 39 banka müşterisinin hesaplarını boşalttığı tespit edilirken, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Elbeyi A.'nın, 2004 yılından bugüne, sürekli görünümünü ve yerini değiştirerek izini kaybettirdiği belirtildi.

 

DOSYA TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLDİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan zimmet dosyasıyla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve görüntüsünü sürekli değiştirdiği belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için, banka şubeleri önünde önlem alındı. Banka şubesine gelerek, ATM'den parasını çekmeye çalışan Elbeyi A. yakalanarak gözaltına alındı. Elbeyi A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vekil müdür müdür
8.01.2023 14:10
Kime ne kadar yedirmis yakalanmamak için onuda sorsaydınız keşke amk memleketi ne hale geldi nekadar onun bunun çocuğu varsa ya müdür ya genel müdür yada vekil oldu  
 
Ataman K.
8.01.2023 13:52
İnce bir çalışma olmuş, yakalayan ekibi tebrik ederiz, darısı AKP dönemindeki yolsuzlukların başına. Devede tüy kalır bununki.  
 
Sedat
8.01.2023 13:42
Para bitince yakalamışlar...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
1
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
2
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
3
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
4
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
6
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Eskişehir Hamam Müzesi'ne ziyaretçi akını
﻿Eskişehir Hamam Müzesi'ne ziyaretçi akını
﻿Eskişehir Hamam Müzesi'ne ziyaretçi akını
﻿Samsung Galaxy A23'ün özellikleri sızdırıldı
﻿Samsung Galaxy A23'ün özellikleri sızdırıldı
﻿Samsung Galaxy A23'ün özellikleri sızdırıldı
﻿FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı 
﻿FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı 
﻿FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı 
﻿İzmir Bakırçay Madencilik 1 işçi alacak
﻿İzmir Bakırçay Madencilik 1 işçi alacak
﻿İzmir Bakırçay Madencilik 1 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.