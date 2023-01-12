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Ünlü gazeteci dolandırıcıları yazısında ifşa etti. Aman dikkat bu seferki yöntem çok farklı

Gazeteci Melih Aşık, kendisini dolandırmaya çalışanları yazısında ifşa etti. Yazıyı okuyanlar “Dolandırıcılar da teknolojiye ayak uydurmuş.” dedi. Siz de dikkat edin zira bu yöntem öncekilere hiç ama hiç benzemiyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:00
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Dolandırıcılar ünlü gazeteciyi yepyeni bir yöntemle dolandırmak istediler

Ünlü gazeteci dolandırıcıları yazısında ifşa etti. Aman dikkat bu seferki yöntem çok farklı
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Milliyet Gazetesi yazarı Melih Aşık, “Paranız var, hemen alın” başlıklı köşe yazısında dolandırıcıların yeni yöntemini kaleme aldı.

Yazıya göre, dolandırıcılar Aşık’tan banka şifresini girmesini istedi. Duruma uyanan Aşık, hemen bankasının müşteri hizmetlerini aradı.



"PES DEDİRTTİ"
Daha önce dolandırıcılar, dolandırmak istedikleri şahsın şifresini isterken bu kez şifreyi tuşlamasını kendisinden istemeleri “pes” dedirtti. Bu yeni yönteme karşı siz de dikkatli olun diyor ve Aşık’ın köşesine taşıdığı ilgili diyaloğu sizlerle paylaşıyoruz:

- Buyurun?

- Adınız M. Melih Aşık mı?

- Evet.

- Adresiniz şu şu mu?

- Evet, doğru.

- Ben X Bankası sigorta ve finans bölümünden arıyorum.

- Buyurun.

- Siz bankamızda sigorta yaptırmışsınız ancak hesap hareketsiz görünüyor. Uzatmayı düşünür müsünüz?

- Ben sigorta yaptırdığımı hatırlamıyorum.

- Banka sözleşmeleri çok küçük harflerden oluştuğu için gözden kaçıyor. Kart muamelesi sırasında size sigorta da yapmışlar.

- İyi peki şimdi ne yapayım?

- Birikmiş 989 lira paranız var. Onu geri alabilirsiniz ya da poliçenizi uzatırız. Hangisini tercih ederseniz?

- Hımm… Parayı geri alayım.

- Peki, şimdi size bir çağrı gelecek. Tek tek numaralara basarak şifrenizi girin. İşlem tamamlansın. Paranız derhal hesaba geçer.

- Banka benim şifremi biliyor, parayı hesabıma geçirsin, benim ayrıca şifreyi girmeme ne gerek var?

- Biz ayrı bir bölümüz, parayı hesabınıza geçirmek için şifreyi girmeniz gerekiyor… Hem sadece tuşlara basacaksınız, kimseye şifrenizi açıklamayacaksınız.

-  Ben sizi 10 dakika sonra arayayım.

Dedim ve sözü edilen o bankanın müşteri temsilcisini aradım.

- Böyle böyle oldu diye anlatmaya başlarken müşteri temsilcisi sözümü kesti.

- Onlar dolandırıcıdır.

- Daha hikâyeyi dinlemediniz, dolandırıcı olduklarını nereden anladınız?

Müşteri temsilcisi tanıdık bir arkadaş. Güldü:

- Hiçbir banka müşterinin alacağını iade etmek için aramaz. Arayan belli ki dolandırıcı. 

Ben de bu açık sözlülüğe gülerken sordum:

- Vatandaş kanıyor mu bu dolandırıcılara?

- Maalesef, alacağınız var deyince vatandaş çözülüyor, şifresini veriyor.

Görüldüğü gibi. Dolandırıcılar yeni bir yöntem bulmuş. Dikkatli olunuz.

Bu dolandırıcılar neden bir türlü yakalanamıyor diye soracak olursanız. Sanırız onu da ilgilisine sormalı. Yakalanmamaları için ne sebep var, anlamak zor.”

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