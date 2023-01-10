﻿Araba alma hayali kuruyordu. Akılalmaz son

Adana'da Pazarlamacılıkla uğraşan İlyas Turan (34), araç satışı yapan sitelerde, yeni bir işe gireceği için panelvan tarzı araç aradı. Kesesine uygun bir araç bulunan Turan iddiaya göre, araç sahibi U.K.’yi aradı. U.K., kendisinin askeri personel olduğunu ve aracı diğer kendi gibi asker olduğunu öne sürdüğü arkadaşıyla ortaklaşa sattıklarını belirtti.

Aracın pazarlığını yapan Turan, U.K.'nin ortağı olduğunu söylediği H.T. ile görüşerek teslim almak için Mersin'in Tarsus ilçesine gitti. Burada aracı görüp ekspere götüren Turan, daha sonra H.T. ile notere gitti. Aracı alacağını düşünen Turan, burada parayı U.K.'nin hesabına havale etti. Ancak H.T. paranın yarasını U.K.'nin kendisine göndereceğini ileri sürerek Turan'ı oyaladı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Turan, H.T.'yi bırakmayıp emniyete giderek şikayetçi oldu ancak parasını alamadı.

"NOTERDE PARAYI GÖNDERDİM, İMZAYI ATMAYINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Başından geçenleri anlatan ve aracın pazarlığını yaptıktan sonra, U.K.'nin araçta ortağı olduğunu öne sürdüğü H.T. ile telefonla konuştuğunu, ardından da Mersin’in Tarsus ilçesine gittiğini belirten İlyas Turan, "Konuştuğu H.T., 'Ben U.K.'nin ortağıyım, ben de askerim' dedi. Sakalı vardı, ben de 'Sakalın neden bu kadar uzun? Askerin sakal bu kadar uzun olmaz' dedim. O da 'Ben izindeyim' cevabını verdi. Arabayı ekspere götürdüm, götürdükten sonra notere geldik. Noterde evrakı teslim ettim. Daha sonra parayı yatırdım. Ortağına parayı attım, 'İmzayı at, gideyim' dedim. İşte bana para gelecek diye, bekletti. 'Paranın yarısını bekliyorum' dedi. Bu şekilde biraz zaman geçti, dolandırıldığımı anladım" dedi.(İHA)