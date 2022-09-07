Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı. 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünya evine girmişti. 19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.
Çiftin boşanma davası Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.
19 yıllık evlilik tek celsede biten ikilinin Duru adında kızları var.
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