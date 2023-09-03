1915 Çanakkale Köprüsü’ne ödenecek hazine garantisi 3,5 lirayı buldu. Vatandaşın parası oluk oluk yandaşa akıyor

Köprü ve tünel geçiş ücretleri her yıl 1 Ocak'taki döviz kurlarına göre belirleniyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine dikkati çeken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, köprü ve tünellerde garantiler tutsa dahi Hazine'nin işletmeci firmalara dövizdeki artış dolayısıyla toplam 13 milyar 800 milyon TL ödemek durumunda kalacağını söyledi. Sarıgül, 2023 yılının ilk 8 ayında 1915 Çanakkale Köprüsü için firmaya ödenecek miktarın 3.5 milyar TL olacağını açıkladı.

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretinin sözleşme gereği 730 TL olduğunu ancak ilk 6 ayda 185 TL, temmuz ayından itibaren 190 TL olarak uygulandığını belirten Sarıgül, aradaki farkın ise Hazine tarafından ödendiğine dikkati çekti.

Sarıgül'ün verdiği bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 70 TL olan geçiş ücreti 20 TL olarak uygulandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 344 lira olan geçiş ücreti için 200 TL ödendiğini, temmuz ayı itibarıyla bu rakamın 205 TL'ye çıktığını vurguladı.

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 90 lira olurken, vatandaş 53 TL ödüyor.

Çanakkale Köprüsü'nden günlük 45 bin garanti nedeni ile yıllık 16 milyon 425 bin aracın geçmesi gerektiğine işaret eden Sarıgül, 2 milyon 200 bin araç geçtiğini, 14 milyon 225 bin aracın ücretinin ise Hazine tarafından karşılanacağını söyledi.