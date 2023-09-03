Deprem bölgesindeki ihaleler yandaş isimlere gitti. Milyarlarca liralık ihaleler aldılar

Hatay, Gaziantep ve Malatya’da ihale alan şirketlerin tamamının AKP’ye olan yakınlıkları dikkat çekiyor. Bölgede yapılacak milyarlarca liralık inşaat işleri yandaşlara gidiyor.

Deprem bölgesindeki ihaleler yandaş isimlere gitti. Milyarlarca liralık ihaleler aldılar

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Malatya Yeşilyurt’ta sanayi sitesi olarak yapımı planlanan yerin ihalesi 1 milyar 407 milyon 150 bin 144 TL’lik sanayi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkileri olan ve aynı zamanda Çaykur Rizespor’un başkanlığını yürüten İbrahim Turgut’un şirketine verildi. Turgut Müteahhitlik Şirketi’nin son 4 yılda aldığı ihalelerin toplam bedeli 5 milyar 615 milyon 566 bin 696 TL.

AKP DÖNEMİNDE HIZLA BÜYÜDÜLER

Gaziantep’te de durum farklı değil. Yapılması planlanan 2 milyar 563 milyon 900 TL’lik 796 adet deprem konutu ve ahır yapım işini iktidara yakın şirketlerden YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Hüseyin Arslan’a ait şirketin 2010 yılından bu yana aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli 28 milyar 99 milyon 535 bin 205 TL. AKP döneminde hızla büyüyen şirketin inşa ettiği yapıların arasında açıldığı günden bu yana su baskınları ve teknik aksaklıklarla gündeme gelen Hatay Defne Devlet Hastanesi de yer alıyor.

Hatay’da 1 milyar 614 milyon 835 bin TL bedelli 504 deprem konutu ve ahır yapım işi ihalesi ise Egemen İnşaat, Ecay İnşaat ve Mimaray İnşaat İş Ortaklığı’na verildi. Malatya’da 205 adet deprem konutu ve ahır yapım işi ihalesini ise Aydın İnşaat ve Hekimoğlu ortaklığı aldı. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyar 407 milyon 150 bin TL.

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