Emekliye verilmeyen zam onlara verildi. Hem de dolarla

Devlet garantili projelerle iktidara yakın isimler zenginleştirilmeye devam ediliyor.

2016 yılında geçiş garantisiyle açılan Avrasya Tüneli’nde geçiş garanti bedeline ABD’deki enflasyon nedeniyle zam geldi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Avrasya Tüneli için müteahhit firmaya (Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.) ödenen araç başı garanti 4 dolardan 4,6 dolara çıkarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

ZAMMIN ŞİRKETE GETİRİSİ 10 MİLYAR 874 MİLYON TL

Yavuzyılmaz, ücret artışının şirkete getirisinin 400 milyon dolar olduğunu ifade etti. Bu da mevcut kurla 10 milyar 874 Milyon TL'ye denk geliyor.

Avrasya Tüneli Sözleşmesi'ni kaynak gösteren Yavuzyılmaz, "Garanti edilen araç geçiş ücreti şirkete ödenirken 4,6 $’a ABD Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranı ve KDV’de çarpan olarak ekleniyor" dedi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: