1976 model klasik araba satışına şaşırtan ilan. Satın alana hem araba hem bir deste para verecek

Amasya’da yaşayan bir vatandaş, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak müşterisine sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden ’bir deste eski para’ hediye edecek.

KAYNAK: İHA
1976 model klasik araba satışına şaşırtan ilan. Satın alana hem araba hem bir deste para verecek

Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.

"ÜSTÜNE DE PARA VERECEĞİM”

Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.

Kırmızı renkli otomobile hayranlıkla bakan vatandaşlardan oto galeri çalışanı Emre Paşa ise “Ben olsam bu arabayı satmam. Benden 22 yaş büyük. Bu paraları ise ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu.

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