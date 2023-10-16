93 yaşındaki Kore gazisi Kemal Öztürk’ün 48 yıllık aracına ev teklif ettiler. Büyük takas

Eskişehir’de yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi olarak Kemal Öztürk “ailemin bir ferdi” dediği 48 yaşındaki yeşil aracına ev takası dâhil gelen tekliflerin hepsini reddediyor.

93 yaşındaki Kore gazisi Kemal Öztürk’ün 48 yıllık aracına ev teklif ettiler. Büyük takas

Eskişehir’de yaşayan 1930 doğumlu Kore Gazisi Kemal Öztürk, 1975 yılından bu yana aynı aracı kullanıyor. 93 yaşındaki gazi yeşil renkteki steyşın wagon otomobiline gözü gibi bakıyor. Dışarıdan temiz ve diri görünümü ile dikkat çeken araca gelen teklifleri ise Öztürk, bir bir reddediyor.

Çevre esnafının iddiasına göre apartman dairesiyle takas teklif edilen aracına ‘ailemin bir ferdi’ diyen Öztürk, aracının bakımlarını ise elleriyle yapıyor.

Aracı halen kullanma enerjisi bulunsa da Kore Gazisi Öztürk, tedbir olsun diye aracını oğullarına ya da yakınlarına kullandırıyor.

Klasik statüsündeki aracını bir eşyanın üzerinde tutan ve duygusal bağ kuran Kemal Öztürk, otomobilini torunlarına miras bırakacağını söyledi.

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“ARAÇ AİLEMDEN BİRİSİ OLDU”

48 yaşındaki aracı hakkında konuşan Kore Gazisi Kemal Öztürk, “Bu arabayı 1975 yılında aldık.1975’ten beri kullanıyorum. Araca çok bakıyoruz, bakmadan olmaz tabi. Her gün yağına, lastiğini kontrol ediyorum. Arabayla giderken ses duyduğumda ustaya gidiyorum. Aynı arabayla beni mahallede tanırlar. Bana ‘Laz Kemal’ derler, çiftçilik yapıyorum. Çiftçiler beni hep tanır arabayla geçtiğimde. Karacahöyük, Yassıhöyük, Sevinç köyü Alpu’ya kadar beni herkes bilir.

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Yolda giderken bana selam verirler, ben de onlara korna çalarım, baktığımda Yassıhöyük’lü biri olur. Onun için bu arabayı hiç bırakmıyorum. Araç ailemden birisi oldu. Beni her yere götürüyor. Tarlalara gidiyorum, mısırları gezeceğim. Sanki aracın kendisi götürüyor gibi geliyor bana. Arabayı bana sat diyorlar. Satamam, benim hayatım bu araç” dedi.

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“ARABAMI TORUNLARA BIRAKACAĞIM”

Aracını saklayacağını belirten Kemal Öztürk, otomobili torunlarına miras bırakacağının altını çizdi. Konuyla ilgili gazi Öztürk şöyle devam etti;

“Arabamı torunlara bırakacağım. Onlara söyledim, bu araba demirbaş. Torunlara miras kalacak arabam. Ben bu arabayla Doğubayazıt’a ve Gölcük’e rahmetli eşimle beraber gittim. Arabamı oğlum da kullanıyor torunum da.”

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