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2 bin 500 lira destek ödemeleri başladı. Bakan Yanık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 900 ila 2500 TL arasında değişen doğal gaz destek ödemelerini başladığını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:22
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2 bin 500 lira veriliyor. Bakan Yanık duyurdu. Ödemeler başladı

2 bin 500 lira destek ödemeleri başladı. Bakan Yanık duyurdu
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Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını söyleyen Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2 bin 500 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

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Hakan Turk
18.11.2022 14:33
Diyemeyen zarzor yetiştirmeye çalışanların hakkı ne olacak.. Yazık 8 ay yazık.  
 
Hamit Seki
18.11.2022 13:00
1986 yılında başlayan bu devlet destekleri ile hayatını idame ettirmeye çalışanlara siyasi propaganda ile sanki yeni bir destek veriliyormuş gibi denetim dışı vakıf reklamları.  
 
Fabrika işçisi
18.11.2022 12:26
Benim paramı bunlara veriyorsanız ben sandıkta hesabını sorarım  
 
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