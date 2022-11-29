Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı’nda, “Covid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme” konulu Bakanlar Çalışma Oturumu’nda konuştu.

Salgın sürecinde ortaya çıkan olağandışı ihtiyaçları yüksek koordinasyon kabiliyetiyle ivedilikle karşıladıklarına iddia eden Yanık, şunları söyledi:

“Bu noktada sosyal yardım sistemimizin yetkinliğini kanıtladığımıza inanıyoruz. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyamız ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programımız ile Salgın Sosyal Destek Programı’nı döneme özgü bir hassasiyetle uyguladık. Bu programla 7,2 milyon haneye ulaştık. Mevcut sosyal yardımlara ek, yaklaşık 11 milyar lira destekle milletimizin yanında olduk.

Salgın döneminde Dijitalleşen Türkiye vizyonumuzu yeni uygulamalarla genişlettik. 2021 Ekim ayı itibariyle sosyal yardım başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden almaya başladık. Nakdi yardımlarımızın yanı sıra toplum psikolojisini güçlendirmeye yönelik yeni programlarla halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık. ‘Psikososyal destek hizmetleri’, ‘pandemi sürecinin aile üzerine etkileri’, ‘aile sosyal destek hattı’ gibi programlarla tüm vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzattık.”