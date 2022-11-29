29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık

Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Toplum psikolojisini güçlendirmeye yönelik yeni programlarla halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık” dedi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:27
Takip Et

Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık

Bakan Yanık: Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık
+
Aa
-

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı’nda, “Covid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme” konulu Bakanlar Çalışma Oturumu’nda konuştu.

Salgın sürecinde ortaya çıkan olağandışı ihtiyaçları yüksek koordinasyon kabiliyetiyle ivedilikle karşıladıklarına iddia eden Yanık, şunları söyledi:

“Bu noktada sosyal yardım sistemimizin yetkinliğini kanıtladığımıza inanıyoruz. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyamız ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programımız ile Salgın Sosyal Destek Programı’nı döneme özgü bir hassasiyetle uyguladık. Bu programla 7,2 milyon haneye ulaştık. Mevcut sosyal yardımlara ek, yaklaşık 11 milyar lira destekle milletimizin yanında olduk.

Salgın döneminde Dijitalleşen Türkiye vizyonumuzu yeni uygulamalarla genişlettik. 2021 Ekim ayı itibariyle sosyal yardım başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden almaya başladık. Nakdi yardımlarımızın yanı sıra toplum psikolojisini güçlendirmeye yönelik yeni programlarla halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar da başlattık. ‘Psikososyal destek hizmetleri’, ‘pandemi sürecinin aile üzerine etkileri’, ‘aile sosyal destek hattı’ gibi programlarla tüm vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzattık.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

FG
29.11.2022 17:30
Halkın ruhsal hainin nasıl korunduğunu çok merak ediyorsanız sayın bakan, psikologlara giden danışan sayısını ve psikologların yadıkları deprasyon ilaç miktarını bir kontrol edin bakalım.  
 
Türküm
29.11.2022 17:10
Sizler iktidardan giderseniz milletin ruhsal durumu yavaş yavaş düzelir  
 
NEDEN ? BUNLARI SORGULAYIN LÜTFEN
29.11.2022 17:06
ILK OKUL ÇOCUKLARININ OKULLARDA BIR ÖGUNLÜK YEMEK YEME TEKLİFİ RED ETTINIZ.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
2
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
4
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.