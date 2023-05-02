2 çocuk annesi kadının konteynerde sır ölümü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın, yatağında ölü bulundu. Olayı duyup gelen yakınları ise, hayatını kaybeden kadının dini nikahlı eşini linç etmeye kalkıştı.

2 çocuk annesi kadının konteynerde sır ölümü

Olay, Çağlayan Mahallesi’nde bulunan ormanlık alandaki konteynerde yaşandı. Beraber yaşadığı dini nikahlı eşi Oktay A. sabah uyandığında birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Huri Yoğun’un yatakta hareketsiz bir şekilde bulduğunu iddia etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yoğun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının öldüğünün belirlenmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek inceleme ve çalışmalar gerçekleştirdi.

JANDARMA ARAYA GİRDİ

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Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından bilgisine başvurulan Huri Yoğun’un imam nikahlı eşi Oktay A., uyuduklarında eşinin bir şeyinin olmadığını ve her gün kendisini öğleden sonra uyandırdığını belirterek, kendisinin kalktığını, hareketsiz yatan eşinin elini yokladığında elinin ve vücudunun soğuk olduğunu, nabzının atmadığını görünce yaklaşık 50 metre ileride annesinin yaşadığı konteynere gittiğini ve annesine haber verdiğini, annesinin de 112’yi aradığını söyledi.

Ölüm haberi üzerine olay yerine gelen Huri Yoğun’un kızı, damadı ve diğer akrabaları, Oktay A.’ya sözlü ve fiili saldırıda bulunurken, araya giren jandarma ekipleri olayın büyümesini engelledi.

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