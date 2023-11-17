2 futbolcu daha eklenirse Real Madrid sakatlardan 11 kurabilecek

Real Madrid sakatlıklarla boğuşuyor. İspanyol devinde eksikler can sıkıyor.



9 yıldız oyuncusunun yaşanan sakatlıklar sebebiyle sahalarda uzak kalması, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi kara kara düşündürüyor.

Sezonun son bölümünde iyileşmesi beklenen Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun yanı sıra kaleci Kepa, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler ve Vinicius Jr takımdan bir süre uzak kalacak.

MİLLİ ARA SONRASI NE OLACAK

Tchouameni ve Camavinga'nın yeni yıldan önce sahalara dönmesi beklenmezken Kepa, Bellingham ve Ceballos'un milli aradan sonra kadroya dönmesi hedefleniyor.

Milli oyuncumuz Arda Güler ise üst üste yaşadığı üçüncü sakatlığın ardından fiziksel ve psikolojik olarak yeni bir tedaviye başladı.

Henüz Madrid ekibiyle sahaya çıkamayan Arda, tam olarak hazır olmadan sahaya sürülmeyecek.

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vinicius'un durumu ise yapılacak medikal testlerin ardından açıklanacak.