Real Madrid'de örtbas edilen son fiyasko. Arda Güler transferini yerden yere vurdular

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer Arda Güler'in henüz İspanyol devinin formasıyla sahaya çıkamaması İspanyol basınının gündeminde.

BİR TÜRLÜ YÜZÜ GÜLMEDİ

Fenerbahçe'den 20 milyon euroya Real Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, ABD kampında menisküsünden sakatlık geçirdi ve İspanya'ya dönerek ameliyat oldu.

Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Las Palmas ile oynanacak mücadele öncesi sol arka adalesinden sakatlanarak 3 hafta sahalardan uzak kaldı. Rayo Vallecano ve Braga maçlarında kadroda olan Arda Güler'in sakatlığının yeniden nüksettiği açıklandı.

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in piskolojik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini fakat olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak oyuncusuna güvendiğini belirtti.

"FİYASKO"

Genç yıldız ise Real Madrid'de henüz kendisini ispatlayamadığı içni hayal kırıklığına uğradı. İspanyol basını Arda Güler'i 'Fiyasko transfer' olarak nitelendirdi.

Ara en Castellano'da yer alan haberde "Florentino Perez tarafından örtbas edilen son fiyasko: Arda Güler" başlığını kullanıldı.

Haberde oyuncudan beklentilerin karşılanamadığı ve sakatlığa dair yer alan tüm gerçeklerin Real Madrid Başkanı Perez tarafından susturulduğu öne sürüldü.

"KÖTÜ ŞANS MI"

Tüm gözler locaya çevrilip Florentino'ya Güler'in imzasının bir başarı mı yoksa bir saçmalık mı olduğu sorulmaya başlandığında, başkan harekete geçti. İlk adım doktoru kulüpten göndermek oldu. Ardından, antrenmanda oyuncunun üstün bir versiyonunu gördüğünü ve başkanın medyasında yer aldığı gibi "Bellingham kadar iyi ya da ondan daha iyi" olduğunu sızdırdı.

Ve son olarak, genç orta saha oyuncusunun ilk maçına çıkamadığı için "kötü şans" ya da "moralinin bozuk olduğundan" bahsederek onu memnun etti.

Kulübün haberlerini düzenli olarak takip eden gazetecilerden biri, hafif bir gülümsemeyle, "Madrid'de kötü bir şey olursa bunun asla Florentino'nun suçu olmadığını biliyorsunuz" diyor.

Her ne olursa olsun, Madrid'de Ocak ayına Arda Güler üzerinden plan yapılmıyor.