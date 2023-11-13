Arda Güler'in sakatlığı yüzünden Real Madrid'den kovuldu

Arda Güler geçmek bilmeyen sakatlığı Real Madrid'i karıştırdı!

Marca'nın haberine göre, Madrid ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklar ve Arda Güler başta olmak üzere takımdaki önemli isimlerin sağlık durumlarının sürekli nüksetmesi nedeniyle, sağlık ekibinin başındaki Niko Mihic takımdan gönderildi.

İspanyol basını Hırvat doktorun takımdan gönderilişini tetikleyen olayın Arda Güler'in üçüncü kez sakatlanışı olarak yer verirken, kararın Carlo Ancelotti ve kulüp başkanı Florentino Perez ile ortak olarak alındığı ortaya çıktı.

Arda Güler'in ilk sakatlığı olan menisküs sakatlığında ameliyat etmeden, altenatif bir tedavi yöntemine karar veren Mihic, geçen sezon Benzema, Alaba sürekli sakatlanması, sezon başında da Eder Militao ve Courtois'in sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatması takımdan ayrılışının başlıca sebepleri olarak vurgulandı.

Sonuç olarak 2017'den beri takımda bulunan Mihic ile altı yıllık çalışmanın ardından her iki taraf arasındaki ilişkiye son verildiği açıklandı.