Arkadaşını katledip kayıp ilanı vermiş. Böyle arkadaş düşman başına

Kaynak: DHA
Arkadaşını katledip kayıp ilanı vermiş. Böyle arkadaş düşman başına
Adana’da adeta ‘Böyle arkadaş düşman başına’ dedirten bir olay yaşandı. İsa Dumlu (27), televizyonda canlı yayında, kayıp olarak arandığı sırada silahla öldürdüğü arkadaşı Mustafa Hakkulu (31) cinayetini itiraf etti. Dumlu’nun, cinayetten sonra sosyal medya hesabı üzerinden, öldürdüğü arkadaşının kayıp ilanını paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, 24 Aralık gecesi, Kozan’ın Postkabasakal Mahallesi’nde gerçekleşti. Evine dönen bir çiftçi, yolun kenarındaki dere içinde bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede, cesedin, 13 Aralık’tan beri kayıp olan, oto yedek parça satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’ya aittiği belirlendi. Hakkulu’nun, başına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Hakkulu’nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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CANLI YAYINDA İTİRAF

Mustafa Hakkulu hakkında bir televizyon kanalında program yapıldı. Bu programa, Hakkulu’nun arkadaşı olan İsa Dumlu da katıldı. Dumlu, canlı yayında, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Dumlu, Hakkulu’nun eşine hakaret ettiğini, bunun üzerine de sinirlenip onu vurduğunu söyledi.

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Canlı yayın sırasında tutuklanan Dumlu, Kozan’a götürüldü. Dumlu’nun sorgusu devam ediyor. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Hakkulu’nun cenazesi ise, Kozan’ın Yüksekören Mahallesi’nde defnedildi.

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"GERÇEKTEN PES"

Sorgusu devam eden İsa Dumlu’nun, 14 Aralık’ta, öldürdüğü arkadaşı Mustafa Hakkulu için, sosyal medyada kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

Dumlu’nun paylaşımında, Hakkulu’nun resminin olduğu ve bilgisi olanların kendisine ulaşmasını istediği görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları ise, cinayetin ortaya çıkmasından sonra, Dumlu’nun bu paylaşımına, “Gerçekten pes, arkadaşını öldürüp sonra da kayıp ilanı vermiş. Hem katil hem de yalancı” şeklinde yorumlar yaptı.

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