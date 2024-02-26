2 işçi arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Sandal Sokak’ta gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, inşaatta beraber çalışan E.C. ve A.K. arasında E.C.’nin işe gelmemesi ve alkol aldığı iddiasıyla kavga çıktı. Kavgayı gören A.K.’nin oğlu D.K., aracından getirdiği bıçakla E.C.’yi kalçasından yaraladı.

Yaralanan E.C., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan D.K. ise polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.