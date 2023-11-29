2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

KAYNAK: İHA
2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Kasım günü sürücüsü 1.35 promil alkollü otomobil ile kamyon çarpışmıştı.

Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Buğrahan Özcan (19) ve Polat Dinler (20) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün dönüş yaptığı esnada aynı istikametten gelen kamyon sürücüsünün otomobilin arkasından çarparak otomobilin karşı şeride fırladığı görüldü. Olayın hemen ardından 112 sağlık ekiplerinin gelmesi ve bölgedeki vatandaşların kaza yerine gitmeye çalıştığı görüldü.

Otomobilde bulunan Buğrahan Özcan (19) ve Polat Dinler'in (20) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü H.M.Y.'nin 1.35 promil alkollü olduğu, yanında bulunan Y.S. ile hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü H.Ö.’nün ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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