2 madenci yaşamını yitirdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde oluşan göçükte yaşamını yitiren bir mühendis ve maden işçisinin cenazelerine 4, 5 saat sonra ulaşıldı. 4 saatin sonunda bir maden işçisinin yaralı olarak kurtarılmasından yarım saat sonra iki madencinin cansız bedenleri göçükten çıkarıldı.

Acıpayam ilçesinin Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde bulunan krom madeninde saat 23.00 sularında meydana gelen göçükte, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında mahsur kaldı. Madenciler ve olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

YARALI OLARAK KURTARILAN MADENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarma ekipleri, bin 100 metrelik göçükte mahsur kalan Rıfat Salman’ı 4 saatlik bir çalışmanın ardından yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçi ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

2 MADENCİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Rıfat Salman’ın kurtarılmasından yarım saat sonra kurtarma ekipleri, Kadir Özer ve Mustafa Karahan’ın cansız bedenini göçükten çıkarttı. Römork yardımıyla çıkarılan iki cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.