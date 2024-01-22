Zonguldak’ta maden ocağında göçük. İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Turnalı Madencilik’te göçük meydana geldi.

İşçilerin çalıştığı bölgeden biraz uzak mesafede meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Göçüğün diğer tarafında kalan madenciler F.B. (26) ve A.A. (33), ocak içinde haberleşme için kullanılan diafon yardımıyla yeryüzündeki santrale göçük nedeniyle yüzeye ulaşamadıklarını bildirdi.

Diğer maden işçileri ise arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine maden ocağına Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

AİLELERİYLE İLETİŞİM KURULDU

Mahsur kalan işçiler, diafon ile aileleriyle iletişim kurarak endişelenmemelerini ve iyi olduklarını söyledi.

11 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu işçiler yaklaşık 11 saat sonra kurtarıldı. Yolu kapatan göçük temizlendi.

2 işçi tedbir amaçlı hemen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.