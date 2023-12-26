Soma Maden faciasında flaş gelişme. 9 yıl geçtikten sonra...

Kaynak: DHA
Soma Maden faciasında flaş gelişme. 9 yıl geçtikten sonra...
2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 kamu görevlisi için dava açıldığını duyurdu.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yeni bir karar aldı.

Başsavcılığın kararınca 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Başsavcılık’tan yapılan yazılı açıklamada, "13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçemizde yaşanan ve 301 madencimizin vefatıyla sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı" ifadeleri paylaşıldı.

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NE OLMUŞTU?

Soma maden faciası 13 Mayıs 2014 günü meydana gelmişti. 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak 13 Nisan 2015 tarihinde 8’i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22’inci duruşma ile tamamlanmıştı.

Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etmişti.

9 Şubat 2021'de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

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