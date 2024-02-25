2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde saat 22.00 sularında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir inşaat işçisi S.B. idaresindeki motosiklet evine giderken, 15 yaşındaki H.B.K. hakimiyetindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve arkadaşı Y.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı.

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Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi gören yaralılardan motosiklet sürücüsü S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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