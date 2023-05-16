3 şehidimiz var! Yüreğimiz yandı

Şırnak'taki terör operasyonunda üç jandarma şehit oldu, bir korucu ağır yaralandı.

3 şehidimiz var! Yüreğimiz yandı

Şırnak'ta üç askerimiz şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın ilk açıklamalarına göre, Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında iki jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarma personeli ile bir korucunun ağır yaralandığını duyurdu.

Daha sonrasında İçişleri Bakanlığı şehit sayısını 3 olarak açıkladı.

Operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs'ta, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla başlatılan ve devam eden operasyonda bir mağarada teröristlerle çıkan sıcak çatışmada; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda 2 Kahraman Jandarma'mız Şehit oldu, 1 Jandarma'mız ve 1 Güvenlik Korucumuz yaralandı. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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