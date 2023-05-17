Şehitlerimizi uğurluyoruz. Uğruna can verdikleri vatan toprağına emanetler

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik ve Serkan Ölmez'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Şehitlerimizi uğurluyoruz. Uğruna can verdikleri vatan toprağına emanetler

Şehit Mayik'in naaşı, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Saray Caddesi'nde baba evinde helallik alınmasının ardından Hacı Gülli Gül Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Mahmut ve annesi Naime Mayik'e ile yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Salih Ayhan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

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Bakan Bozdağ, şehidin babası ve annesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Gaffar Mayik'in cenazesi camiden çıkarılırken vatandaşlar, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehidin naaşı, Bozova Asri Mezarlığı'na getirildi, burada saygı duruşunda bunuldu, Mayik'in biyografisi okundu. Duanın ardından şehit Gaffar Mayik'in cenazesi toprağa verildi.

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Yapılan saygı atışından sonra Adalet Bakanı Bozdağ, şehidin babası Mahmut Mayik'e Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ölmez, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez (39) için Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde tören düzenlendi.

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Tören alanına silah arkadaşlarının omuzlarında getirilen Ölmez'in cenaze namazını, İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı.

Namazın ardından Ölmez'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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(Kaynak: AA, DHA)

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