2 yaşındaki bebeğe istismar: Ekip otosundan atlayan zanlılardan biri öldü

Zonguldak'ta bir bebeğin cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 2 zanlı, polis ekiplerince Zonguldak'a götürülürken ekip otosundan atladı. Zanlılardan biri hayatını kaybetti, diğer zanlı ağır yaralandı.

2 yaşındaki bebeğe istismar: Ekip otosundan atlayan zanlılardan biri öldü

Olay, 19 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, annesi ve ablasının markete gitmesinin ardından aynı evde bulunan F.S.'nin (25) cinsel istismarına maruz kalan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. isimli çocuk, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tespit edilmesiyle yakalanan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada anne M.Ö. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olaya karıştığı iddia edilen ve kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

(İHA)

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