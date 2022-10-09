Mahkemeden milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar. 2 yıl içinde dava açmanız gerekiyor

Kentte B.T., 2017 yılında aldığı 220 bin kilometredeki otomobilin zorunlu muayenesi sırasında, kilometresinin düşürüldüğünü öğrendi. Daha önceki kilometrenin 262 bin civarında olduğunu öğrenen B.T., avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Ankara 19'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. B.T., dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti. B.T., bu durumu aracı satan A.Ö.'ye bildirdiğini ancak kendisine dönüş yapmadığını aktardı. Ayıplı mal nedeniyle toplam kaybının 46 bin lira olduğunu ifade eden B.T., bu paranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile kendisine ödenmesini talep etti. Satıcı A.Ö. ise aracın kilometresi ile kesinlikle oynamadığını, davacının aracın arızası ile ilgili yaptığı masrafların ise kendi kullanım hatasından kaynaklandığını iddia ederek, davanın reddini istedi.

MAHKEME ALICIYI HAKLI BULDU

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin yaklaşık 55 bin kilometre düşürüldüğünü, o tarihte yapılan hesaplamaya göre değer kaybının 8 bin lira olduğunu tespitine yer verdi. Mahkeme kararında, "Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur" denilerek 8 bin liranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya verilmesini hükmetti. Mahkeme, ayrıca yargılama giderlerinin de davalı tarafından karşılanmasına karar verdi.

'2 YIL İÇİNDE DAVA AÇMANIZ GEREKİYOR'

Bu şekilde birçok kişinin mağdur edildiğini söyleyen avukat Fırat Bilici, "Aslında şu anda birçok kişi aynı sorundan yakınmakta. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken satış sözleşmesi imzalanmadan kilometre kontrolü sağlamak. Daha sonra yine problem çıkarsa; satıştan itibaren 2 sene içerisinde dava açmak. Eğer size satan kişinin aracın kilometresi ile oynadığı anlaşılmıyorsa; bu durumda 2 sene içerisinde dava açılmazsa dava kabul edilmez" dedi.