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Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi

İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 23:10
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Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti

Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzurevindeki 90'lık dedeler tartışınca mahkeme salonunun yeri değiştirildi. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde yaşayan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ve 94 yaşındaki N.Y. adlı iki dede, 25 Nisan 2022'de tartışmaya başladı.

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

İki dede arasındaki sorunu huzurevi çalışanları çözemeyince konu mahkemeye taşındı. Sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alınarak duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor. (İHA)

 

 

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Yeni
12.10.2022 23:41
Ne için tartışmışlar acaba  
 
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