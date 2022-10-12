Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzurevindeki 90'lık dedeler tartışınca mahkeme salonunun yeri değiştirildi. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde yaşayan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ve 94 yaşındaki N.Y. adlı iki dede, 25 Nisan 2022'de tartışmaya başladı.

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

İki dede arasındaki sorunu huzurevi çalışanları çözemeyince konu mahkemeye taşındı. Sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alınarak duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor. (İHA)