20 günlük ömrü olan şakayıklar görsel şölen oluşturdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, her yıl mayıs sonu itibariyle açan ve sadece 20 gün süren ömrüyle bilinen şakayık çiçekleri, yine muhteşem güzellikleriyle doğaseverleri ve fotoğrafçıları büyülüyor. İlçenin Taşlıtepe mevkiinde kayalıklar arasında yetişen, halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen şakayık çiçeği, kısa süreli varlığıyla doğa yürüyüşçülerinin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Bu eşsiz çiçeklerin açmasıyla, renklerin ve doğanın uyumu daha da belirgin hale gelirken, gerçekleşen bu doğa olayı fotoğrafçılara da vazgeçilmez bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taşlıtepe'ye gelen doğa meraklıları ve fotoğrafçılar, şakayıkların sunduğu kısa ama etkileyici güzelliği yakalayarak ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

Şakayıkların sunduğu bu kısa süreli görsel şölen, doğanın sunduğu güzelliklerin ve anın değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu benzersiz anı yakalamak için gelen doğa tutkunları, şakayıkların büyüleyici güzelliğine hayran kalıyor.