20 ülkeden sağlık turizmi heyeti Türkiye'de buluştu

Sağlık turizminde 2022’yi 2.1 Milyar Dolarlık gelirle kapatan Türkiye, bu hafta büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Başkent Ankara’da düzenlenen Travelexpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, aynı zamanda sağlık turizmi zirvesine de ev sahipliği yapıyor.

Fuara Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Kamerun, Gana, Nijerya, Senegal, Uganda, Zambiya, Tanzanya ve Kenya’dan Ticaret Bakanlığı destekli 100 kişilik sağlık sektörü temsilcisi katılım sağladı. Sağlık Diplomasisi Derneği davetiyle gelen alım heyetleri önemli temaslarda bulunacak.

Fuarda aynı zamanda Ankara’dan kamu ve özel hastaneler, klinikler, sağlık tesisleri, sağlık sektörü temsilcileri stant açarak Ankara’nın sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapıyor. Sektör temsilcilerinden gelen açılış açıklamalarında öne çıkan bazı önemli başlıklar vardı. Bunlardan örnek vermem gerekirse;

2022 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 71 artış göstererek 51,4 milyon kişi olarak gerçekleştiği. 2023 yılı Ocak -EyIül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 45,2 milyon olduğu şeklinde. Turizm gelirlerimiz bu yıl ilk dokuz ayda 42 milyar dolardır ve orta vadeli plan hedefi olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde ilerlediği yönünde. Turizmde hizmet kalitesinin yükselmesi ve insan kaynağımızın daha nitelikli hale gelmesini önemsendiği vurgulandı. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Milli Eğitim bakanlığımız kapsamlı bir iş birliği başladığı ve Turizm meslek liselerinden seçilen öğrenciler otel ve işletmelerde beceri eğitimleri almaya başladığı, en az 3 yabancı dil konuşarak üstelik istihdam garantisiyle mezun olabiliyor yönünde oldu.

Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, insan kaynağımızı, kültürel ve tarihi birikimimizi en etkin şekilde kullanarak orta vadede 71,3 milyar dolar, ardından 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolarlık turizm gelirine kamu-özel sektör ortak gayretlerle ulaşılacağı öngörüsü ve temennileri dilendi.

Turizm sektörü açısından önem arz eden Travel EXPO” Ankara’nın en verimli şekilde geçmesini diliyorum.