Yeniçağ yazarı Tolga Şahin, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahin’in “İmamoğlu ve Yavaş rüzgarı AKP kalelerini yıktı” başlıklı yazısı şu şekilde:

"CHP 14 sene sonra Kemal Kılıçdaroğlu olmadan bir seçime girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara'da Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'u Ankara tarihinin en yüksek oyuyla ezdi geçti.

Sessiz sessiz çalıştı 'az laf çok iş' sloganının hakkını verdi.

Çıkıp bağırmadı, çağırmadı sadece icraat yaptı ve tarihin en büyük farkını attı rakibine.

İstanbul'da ise yine İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a fark atmış durumda.

Seçim sonuçlarını takip ettiğim CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yüzler gülüyor. Nasıl gülmesin ki? 1989'dan sonraki en büyük sonuçları elde ediyor CHP.

Sonuçlarla beraber Ekrem İmamoğlu'nun siyaset sahnesindeki pozisyonu sağlamlaştı.

Emeklisi, memuru, öğrencisi ekonomik krizin vurduğu her kesim, 'bize oy vermezseniz' diyerek parmak sallayan AKP'ye büyük bir ders verdi.

17 Bakanı sahaya sürdüler, yetmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat sahaya indi ama İstanbul'u İmamoğlu'nun elinden alamadı yine de.

Geçtiğimiz seçimde ittifak olarak desteklenen İmamoğlu geçen seçime yakın oy aldı, ittifak ortaklarının aday çıkartmasına rağmen.

2019 seçimlerinden sonra durulan İmamoğlu rüzgarı tekrar esmeye başladı.

CHP'deki değişimin öncüsü olan İmamoğlu gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'kendisi istemese bile' adaylığa doğru sürükleniyor.

CHP'deki değişim rüzgarı sadece İmamoğlu ile de sınırlı değil, CHP İstanbul'da AKP'nin kalelerini yıktı.

Üsküdar CHP'ye geçti.

Refah Partisi ile başlayıp AKP ile yoluna devam eden Bayrampaşa'yı kazandı CHP.

Hatta Bursa CHP'ye geçti Bursa.

Türkiye haritası ilk defa bu kadar kırmızı.

Mersin'i aldı. MHP'nin kalelerinden Manisa'yı aldı.

Ekonomik krizin de etkisiyle AKP kaleleri bir bir yıkıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ise nasıl yanlış bir tercih olduğu, kendi hırsı için Türkiye'nin, milyonlarca gencin geleceğini nasıl ateşe attığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Hee belirtmeden geçmeyelim İstanbul'da Kılıçdaroğlu taraftarlarının nasıl bir kara propaganda yaptığı da biliniyor.

İmamoğlu kaybetsin diye taraftarları sahada çalışan Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" diyerek değerlendirdi.

Kendi kaybettirdiği, kendinden sonra yeşeren umudu bir sahiplenmediği kalmıştı."